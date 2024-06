«Vendere le case alle pendici dell’Etna per tornare in città»: la controtendenza nei dati Uemme24. La guida alle soluzioni

Addio amene villette immerse nel verde dei paesi alle pendici dell’Etna. Alla quiete dell’ombra del vulcano, i catanesi negli ultimi tempi sembrano preferire i servizi in crescita della città. È la controtendenza che viene fuori dai dati – e dall’esperienza – di Uemme24, la società immobiliare romana con sede anche in Sicilia. Che sempre più spesso si trova ad assistere clienti alle prese con un cambio di casa e di vita: vendere le proprie ville o abitazioni autonome a Trecastagni, Nicolosi o altri Comuni pedemontani – fino a qualche tempo fa parecchio apprezzati dal mercato – e avvicinarsi alla città. Un cambio di prospettiva e di abitudini che potrebbe richiedere tempo e pazienza – per stare al passo con la burocrazia e la ricerca del giusto compratore – rischiando di non poter mandare avanti i propri progetti. Per questo Uemme24 ha studiato un metodo innovativo di compravendita immobiliare, basato sulla forza di un gruppo di società capaci di offrire diverse soluzioni e piani su misura: dalla ricerca dell’acquirente più adatto all’acquisto diretto.

Ogni cinque case, almeno una ha problemi burocratici

Da una sanatoria necessaria per vendere a un decreto ingiuntivo nato per problemi con il condominio, ogni immobile non è uguale a un altro. Così come le esigenze di chi vende possono essere molto diverse tra loro. C’è chi ha fretta di chiudere una transazione e chi invece preferisce attendere, ma i problemi burocratici possono rendere difficili da piazzare alcuni immobili sul mercato. Almeno per un privato o per una classica agenzia immobiliare che si occupa solo di mediare. Per questo Uemme24 ha studiato un metodo di assistenza personalizzata con diverse soluzioni che puntano a risolvere eventuali problemi garantendo, in caso di vendita assistita, fino al cinque per cento in più del prezzo di mercato.

Le soluzioni per vendere casa a Catania

Ci sono almeno tre modi – ognuno con il proprio punto di forza – tramite cui è possibile concludere una transazione e vendere il proprio immobile secondo le proprie esigenze. Il primo, il più rapido, è l’acquisto diretto da parte di una delle società del gruppo Uemme24: un compratore veloce, con un capitale già pronto che non necessita l’ottenimento di un mutuo, azzerando l’attesa collegata a questa operazione. C’è poi la vendita assistita, ossia la ricerca di qualcuno che compri al miglior prezzo possibile: un metodo meno rapido ma che garantisce di ottenere il massimo valore dal proprio immobile. E c’è poi una via di mezzo, la vendita assistita con anticipo spese, in cui Uemme24 copre i costi di regolarizzazione dell’immobile – dalla parte urbanistica a quella fiscale – per poi metterlo sul mercato.