Oroscopo della settimana: dal 21 al 27 aprile 2025. Settimana di Sole in Toro

Questa settimana il Sole entra in Toro, nel cuore della Primavera, magnificando i segni di terra. Mentre il focoso Marte si sposta in Leone lasciando i segni di fuoco con un sostegno che non fa sentire la perdita del Sole dalla loro parte.

ARIETE

Sarà proprio il vostro pianeta a sostenervi da un magnifico trigono, e voi Ariete non sentirete la mancanza del Sole uscente dai vostri gradi. Il corso della settimana sarà lucido e oggettivo, giovedì dovrete spostare l’attenzione sull’economia e pianificare una serie di impegni economici. Per ciò che riguarda amore e passione, il week-end vi permetterà di passare dei momenti molto emozionanti: complice una Luna amica, non temete più le insicurezze in amore.

TORO

Inizia la stagione solare di voi Toro, niente di più corroborante per le energie del fisico e della mente. Il vostro cielo sembra desiderare qualcosa di più calmo e pacioso, il tempo vorreste aderisse sempre più alla vostra indole calma e tranquilla. Accadrà questa settimana che Marte, entrato in Leone, comincerà per quelli della prima decade a manifestare insofferenza e gli effetti di una fastidiosa quadratura che vi riempirà di stress. Sarà nel weekend che vi riposerete veramente e troverete anche il tempo di festeggiare qualcosa.

GEMELLI

Inizia una settimana decisamente votata all’intuizione per voi Gemelli, che per adesso state forse un po’ troppo in osservazione di tutto il circostante. Rilassatevi un po’, il Sole entra nell’ambito della vostra zona più psichica e sarete a volte dubbiosi e sospettosi, ma la Luna vi aiuterà a dipanare le matasse che troverete lungo il cammino. Marte, fattosi amico, questa settimana darà una splendida forza motrice, carisma nella comunicazione e imperiosità alle vostre idee.

CANCRO

Questa settimana, per voi Cancro, inizia un periodo di maggiore serenità: la sosta di Marte nel vostro segno zodiacale vi ha decisamente sfiancato ma, adesso che è in Leone, dovrete affrontare solo le conseguenze delle scelte fatte e gestire una serie di spese economiche. Per quello che riguarda l’amore, sarete molto ben compensati, e ritroverete l’accordo, mentre il weekend si pianifica con un viaggio e con una nuova idea di meta da raggiungere per il vostro ambito professionale.

LEONE

Ruggite vigorosi con Marte nel cielo del Leone: il vostro ospite farà fuoco e fiamme, soprattutto perché il Sole, il vostro astro, inizia una quadratura davvero fastidiosa, che vi metterà nelle condizioni di capire come superare dei muri di resistenza e di limite rispetto alle vostre carriere lavorative. Aumenta la passione in amore, ma anche la tensione per una serie di disattenzioni da parte del partner. Sarete un po’ più in competizione con qualcuno, dopo aver ricevuto delle notizie durante questo weekend.

VERGINE

Questa settimana anche il vostro pianeta, Mercurio, dismette l’opposizione al cielo della Vergine che tanto vi ha stressato, togliendovi la possibilità di parlare chiaramente. Marte, però, entra nella zona psichica del vostro inconscio e vi fa temere rotture e scadenze che potrebbero anche non arrivare come temete. Amate e cercate un po’ di riposo nel weekend, dove vorrete trovare il tempo di parlare con un amico ed essere consigliati per delle idee che avete per un nuovo approccio comunicativo. La forza del Sole in trigono comincerà a farsi sentire e vi sentirete più forti.

BILANCIA

Questa settimana, per voi Bilancia, inizia una vera e propria rivoluzione. Ipianeti sono molto cambiati, non vi sentite più in dovere di essere diplomatici o di sopportare inefficienza o poca puntualità, molti di voi cambieranno referenti e saranno di fronte a prove di come le circostanze non vi hanno favorito, ma che potete trasformare benissimo se solo vi deciderete a svecchiare e cambiare metodo. Non sarà semplice per voi Bilancia, ma ce la metterete tutta. Nel weekend, fuga romantica obbligatoria.

SCORPIONE

Inizia una settimana un po’ complessa per voi Scorpione, che siete assolutamente presi da una serie di incombenze e di mutuazioni familiari che vi obbligheranno a gestire al meglio le vostre risorse. Marte è fastidiosamente in quadratura, e il Sole ha iniziato la sua opposizione stagionale che vi fa sentire un po’ alla prova e oberati da rese incalzanti al lavoro. In amore poco tempo e un po’ di distacco da parte del partner, nulla che non possa essere ripreso dalla Luna romantica del weekend.

SAGITTARIO

Dopo tanta ostilità a voi Sagittario, da parte di un Mercurio veramente confusionario in Pesci, ecco che la situazione si ribalta: scivolando in Ariete, infatti, Mercurio vi restituisce la comunicazione e la relazione, semplice e immediata. Basta giri di parole e sospensioni, anche se avete perso l’appoggio del Sole in trigono dall’Ariete, visto che si è spostato in Toro, ci penserà Marte in Leone a rinvigorirvi di forze, ad accendere la passionalità, e a farvi ritrovare lo sport e l’entusiasmo, in particolare nel weekend.

CAPRICORNO

Un fantastico trigono del Sole basterà per far riprendere quota al cielo del Capricorno, tanto più che Marte ha finalmente dismesso la lunga e fastidiosa opposizione dal Cancro e si è spostato in Leone, restituendovi vigoria e stabilità. Solo Mercurio farà i capricci, rendendo la comunicazione un po’ bloccata, ma non sembra mettervi in difficoltà, visto che non siete mai troppo loquaci. La Luna sarà generosa nel weekend. Da un punto di vista affaristico, invece, prendetevi del tempo per decidere di alcuni cambiamenti.

ACQUARIO

Per voi Acquario inizia una fastidiosa opposizione di Marte e una quadratura del Sole che non vi lascerà tregua. Inizia infatti, da questa settimana, una corsa contro il tempo per risolvere impegni e scadenze ed esplodere in attività costruttive che vi lasceranno poco spazio, ma che saranno finalmente utili a gestire il vostro mondo in maniera risolutiva e a chiudere con qualunque tipo di sospeso. Mercurio, peraltro, vi aiuterà facendovi incontrare le persone giuste e gestendo i vostri contatti, che vi saranno di supporto a ogni prova. Ottimo in amore.

PESCI

Adesso dovete fare a modo vostro, cari Pesci, poiché Marte non vi metterà più in tensione: preferirete sparire e sistemare molte cose in famiglia e intorno a voi. I vostri impegni subiranno una rivisitazione con una calma e una dolcezza a voi più congeniali. La Luna sarà molto generosa in questo week-end che vi terrà un po’ con il fiato sospeso, per via di una risposta o di una conferma lavorativa che aspettate trepidi. Da questa settimana sembrerà tutto nuovo, e anche gli incassi prometteranno bene.