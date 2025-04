A18, incidente tra Giarre e Fiumefreddo. Una donna è morta, otto i feriti

Un incidente stradale si è verificato questa notte lungo l’autostrada A18 Messina-Catania, in direzione del capoluogo peloritano, tra gli svincoli di Giarre e Fiumefreddo. Le forze dell’ordine hanno istituito l’uscita obbligatoria a Giarre. Stando alle prime informazioni nel sinistro è rimasto coinvolto un minivan che trasportava nove persone. Una donna è deceduta mentre gli altri occupanti del mezzo sono rimasti feriti, alcuni in maniera seria. A quanto pare si trattava di una comitiva di persone, originarie del Marocco e atterrate all’aeroporto Fontanarossa di Catania, che erano dirette in Calabria.