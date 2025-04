Pasquetta, diramata allerta meteo gialla per tutta la Sicilia

Potrebbe essere una Pasquetta all’insegna del maltempo in Sicilia. Il dipartimento della Protezione civile regionale ha diramato un avviso di allerta gialla per tutto il territorio dell’Isola. Potrebbero verificarsi rovesci, temporali e fenomeni localizzati e diffusi di esondazione lungo i corsi d’acqua a valle delle dighe. «Le strutture locali di protezione civile adotteranno, al riguardo – si legge nel bollettino – le procedure previste nei propri piani di protezione civile per il rischio idrogeologico e idraulico».