Presentata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy la seconda edizione della fiera HeySun – Expo della transizione energetica, dal 25 al 27 settembre 2025 nel polo fieristico SiciliaFiera, a Misterbianco, nel Catanese. A fare gli onori di casa Marco Calabrò, capo dipartimento per le imprese del Mimit: ‭«Questa fiera, attenta ai temi dell’energia sostenibile, propone soluzioni concrete a supporto delle imprese nel percorso verso la transizione green. Nei tre giorni della fiera si parlerà di fotovoltaico a elevata efficienza, di idrogeno, di mobilità sostenibile e di tanti altri temi coerenti con le politiche del Ministero, incluso il nucleare di quarta generazione che potrà dare una risposta efficace alle esigenze di contenimento dei costi energetici delle imprese italiane». «Un esempio virtuoso di come il sistema fieristico italiano sappia interpretare le grandi sfide contemporanee – gli fa eco il presidente della commissione per l’internazionalizzazione di Aefi (Associazione Esposizioni e Fiere italiane), Pietro Piccinetti – ‭Portare un evento internazionale di questo calibro nel cuore del Mediterraneo, in una regione strategica come la Sicilia, significa valorizzare non solo il potenziale del Sud, ma anche il ruolo delle fiere come motore di crescita economica, culturale e ambientale».

Antonio Decaro, eurodeputato e presidente Envi, ribadisce: «HeySun è una fiera che tratta un tema cruciale per il futuro dell’Europa: la transizione energetica, un’opportunità per le nostre aziende. Perché non fa solo bene all’ambiente, ma può abbattere i costi energetici e le spese». A lui si unisce Fabrizio Spada, dell’ufficio del Parlamento europeo in Italia che, spiega, «sostiene con convinzione iniziative come HeySun che promuovono il dialogo tra istituzioni, cittadini, imprese e ricerca su temi strategici per il futuro dell’Europa. I Mobility days, nel quadro della Settimana europea della mobilità, sono un esempio concreto di come la transizione energetica possa diventare realtà nei territori, grazie al coinvolgimento attivo dei giovani, delle scuole e delle comunità locali». Per Fabrizio Penna, capo dipartimento Pnrr Mase, «come ministero abbiamo l’obbligo di investire nel Sud Italia più del 50 per cento del Pnrr, ma sosteniamo HeySun perché crediamo nel valore dell’iniziativa».

Un coro di apprezzamento a cui risponde Nino Di Cavolo, presidente di SiciliaFiera: «Ci troviamo nel cuore del Mediterraneo e desideriamo creare un corridoio virtuoso tra Europa, Est Europa, Africa e mondo arabo, contribuendo fattivamente allo sviluppo non solo della Sicilia, ma di tutta l’Italia». Di Cavolo fa poi riferimento ai Mobility days, con un programma di attività dedicate in particolare alle nuove generazioni, come «laboratori per scuole e famiglie, test drive di veicoli elettrici, aree dimostrative per la micromobilità, incontri con esperti e rappresentanti istituzionali». Tre giorni di networking, incontri e tavole rotonde che si svolgeranno all’interno della più vasta area espositiva del Sud Italia. Appuntamenti coordinati dal Rosario Lanzafame, docente ordinario di Macchine e sistemi per l’Energia e l’ambiente di UniCt e delegato dipartimentale dell’Energia, nonché presidente della commissione tecnico scientifica regionale per la valutazione dei progetti Hydrogen valley e responsabile del comitato tecnico scientifico della fiera. Il tema di quest’anno sarà La defossilizzazione delle fonti di energia: non si parlerà solo di idrogeno, ma i temi spazieranno dall’agrivoltaico all’eolico off-shore, dal solare termico e termodinamico alla conversione fotovoltaico ad alta efficienza, dalla cattura e riutilizzo della CO2 (metanazione) ai combustibili e-fuel, dall’efficienza energetica degli edifici residenziali alle Comunità energetiche rinnovabili e sostenibili.

HeySun gode della collaborazione del Parlamento europeo e i patrocini della Commissione Europea; Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Assemblea Regionale Siciliana; Regione Siciliana – Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; Città Metropolitana di Catania; Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Orientale; Camera di Commercio del Sud Est Sicilia; Comune di Misterbianco; Università degli Studi di Catania; INFN – Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, Laboratori Nazionali del Sud ; AMTS – Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A.; Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Catania; Ordine dei Geometri; Associazione delle Energie Rinnovabili Offshore; Associazione Italiana Agrivoltaico Sostenibile; Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI); ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile; ANCE Catania; CDO Sicilia; Confagricoltura; Confartigianato Sicilia; Confcommercio Sicilia; Confambiente; Ecosistema Formazione Italia; Futuro Solare; Fondazione Italia Sostenibile.