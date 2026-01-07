Foto Carmel 75

Il calcio sì, il ciclismo forse ma chissà quando. Sotto i riflettori, che sia il pallone o una bicicletta, c’è sempre il velodromo Paolo Borsellino di Palermo. Impianto di proprietà del Comune inaugurato nel 1991. Poco più di 10mila posti a sedere e una storia in cui spesso si mischiano abbandono e riscatto. In un copione che, purtroppo, spesso caratterizza gli impianti sportivi pubblici. Fino al 2012 ad utilizzare il velodromo sono state anche le scuole di ciclismo presenti nel capoluogo siciliano. Dopo 13 anni, però, gli amanti del pedale attendono ancora che la pista scoperta in cemento venga riqualificata. In questi giorni la comunità ciclistica locale ha sottoscritto una lettera aperta destinata al sindaco, Roberto Lagalla, e all’assessore allo Sport Alessandro Anello.

La lettera aperta per denunciare una «situazione insostenibile»

«Vogliamo denunciare come un impianto storico, nato per il ciclismo, da anni è sottratto alla sua legittima destinazione d’uso», spiega a MeridioNews Alessandro Mansueto dell’associazione Ciclotour. «Lo abbiamo utilizzato fino al 2012 – continua – Poi, da quel momento, è stato annunciato che bisognava mettere in sicurezza la tribuna, mentre la pista richiedeva dei lavori di ripristino». Dalle parole però non si è passati ai fatti, almeno per chi vorrebbe utilizzare la pista. Nei giorni scorsi l’impianto ha infatti riaperto al pubblico ospitando la partita di calcio, del campionato di serie D, tra SSD Athletic Club Palermo e Messina. Un evento storico, con la presenza anche del sindaco, che rimanda i nostalgici alle partite del Palermo nella stagione 1997-1998 quando la Favorita era inutilizzabile.

«È stato rifatto il terreno di gioco insieme ad altri lavori ma noi, comunque, non siamo contro il calcio – precisa Mansueto – Vorremmo solo potere utilizzare la pista di un impianto protetto che eviterebbe ai giovani ciclisti di allenarsi in strada, in un anno in cui in Italia si sono già registrati oltre 200 incidenti mortali in bicicletta». Un paradosso se si pensa che una struttura nata per il ciclismo dal 1991 sia stata utilizzata poco o nulla per questo sport. A discapito di calcio, football americano e anche concerti musicali.

Le promesse mancate

«Da due anni a questa parte ci sono state diverse riunioni con promesse reiterate sul ripristino della pista. Noi chiediamo l’utilizzo nelle condizioni attuali, poi se il sindaco vuole ripristinarla per fare manifestazioni ufficiali ben venga ma la priorità adesso è un’altra», sottolinea Mansueto. Lungo la pista ci sono delle crepe e mancano le balaustre laterali, oltre a esserci dei problemi con le griglie di scolo dell’acqua. Ostacoli che secondo le persone che hanno sottoscritto la lettera consentirebbero comunque l’utilizzo per gli allenamenti.

Mansueto sottolinea anche come sia caduto nel vuoto pure un annuncio di Lagalla risalente al 2024. Un impegno, stappato durante le premiazioni dell’oscar del ciclismo svoltosi al teatro Politeama, in cui il primo cittadino diede come imminente il via all’iter per la riqualificazione del velodromo. Qualche mese dopo, durante un vertice con i rappresentanti della federazione ciclistica, si parlò addirittura di un progetto già pronto del valore di 400mila euro.