Licatese ricercato in Germania: ha accoltellato moglie, figlio e nipote

27/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 66 anni originario di Licata, Mario Abbate, è ricercato dalla polizia tedesca con l’accusa di avere compiuto un triplice accoltellamento in Germania. Abbate avrebbe colpito la moglie, il figlio e la nipote. L’aggressione è avvenuta nella mattinata di venerdì a Betzdorf, un centro di circa diecimila abitanti della Renania, nel quartiere di Bruche.

L’aggressione in famiglia

Il triplice accoltellamento avvenuto in Germania si è consumato in un appartamento di Johannes-Krell-Straße, non lontano dalla scuola elementare Christophorus. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo armato di coltello avrebbe colpito dapprima la moglie, da cui è separato, una donna di 61 anni, e successivamente il figlio di 41 anni. Entrambi sono ricoverati in gravi condizioni. Ferita anche la nipote quattordicenne, che ha riportato però lesioni lievi.

La fuga e le ricerche

Dopo l’aggressione, Abbate si è dato alla fuga facendo perdere le proprie tracce. La polizia tedesca ha avviato una vasta caccia all’uomo e ha diffuso la sua foto, avvertendo che potrebbe essere armato e pericoloso.

