Foto archivio Wikimedia

Un uomo è stato investito da un tram a Palermo. L’incidente si è verificato intorno alle 13, in Corso dei Mille all’incrocio con via Gian Filippo Ingrassia. Un uomo di circa sessant’anni è stato travolto da un mezzo della linea 1. Secondo le prime informazioni dopo il violento impatto il 60enne è rimasto a terra privo di sensi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che lo hanno stabilizzato e trasferito d’urgenza in ospedale.

Traffico in tilt e indagini

L’incidente ha paralizzato la circolazione nella zona, con code su Corso dei Mille e nelle vie limitrofe. La polizia municipale ha avviato i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e stabilire eventuali responsabilità.