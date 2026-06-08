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Francofonte: 90enne accoltella un uomo durante una lite

08/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Un uomo di 90 anni ha accoltellato un 46enne a Francofonte, in provincia di Siracusa. L’aggressione sarebbe avvenuta ieri durante una lite. Secondo quanto è stato ricostruito finora dagli inquirenti, la vittima è stata raggiunta da diversi fendenti all’addome.

Un uomo accoltellato da un 90enne a Francofonte

Il 46enne accoltellato a Francofonte è stato soccorso e trasferito in ospedale, dove si trova ancora ricoverato con la prognosi riservata. Stando a ciò che è emerso nel corso delle prime indagini su quanto accaduto, la lite sarebbe scoppiata in una piccola abitazione al piano terra. Da una prima ricostruzione degli inquirenti pare che all’interno di quell’appartamento la compagna della vittima – una 30enne – si prostituisse. Sono ancora in corso le indagini da parte di carabinieri e polizia municipale per ricostruire la dinamica esatto di quanto accaduto nel centro del Siracusano.

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