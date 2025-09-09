UniCt pronta ad accogliere 19 studenti dalla Palestina: «Promuovere ricerca di soluzioni per convivenza pacifica»

Foto di Università di Catania su Facebook

«Diciannove studenti e studentesse provenienti dai territori palestinesi potranno frequentare per l’intero

ciclo i corsi di laurea magistrale in inglese dell’Università di Catania». A farlo sapere è un comunicato dello stesso ateneo etneo annuncia di avere incrementato da tre a 19 il numero delle borse di studio previste dal progetto nazionale Iupals (Italian universities for palestinian students) coordinato dalla Crui (la conferenza dei rettori delle università italiane) e realizzato da 35 università italiane in collaborazione con il ministero degli Affari esteri e della cooperazione internazionale (Maeci), il ministero dell’Università e della Ricerca (Mur) e il consolato generale d’Italia a Gerusalemme.

Nella prima versione del bando, pubblicata a maggio, i posti disponibili nell’università del capoluogo

etneo erano infatti tre, ma nei giorni scorsi, considerato il perdurare della situazione di crisi umanitaria in

atto nei territori palestinesi, il rettore Francesco Priolo, di concerto con il rettore eletto Enrico Foti, ha

stabilito di estendere il numero di borse disponibili, recuperando fondi nella disponibilità dell’ateneo per

coprire i costi di frequenza degli altri 16 idonei non assegnatari, a seguito della selezione svolta dai

presidenti dei corsi di studio interessati nei mesi scorsi, facendo così scorrere la graduatoria finale pubblicata il 29 luglio. E anche questa era tra le richieste messe nero su bianco in una lettera firmata da oltre 300 docenti di UniCt ai vertici.

In parallelo, l’ateneo sta sensibilizzando gli opportuni canali istituzionali per consentire l’arrivo di tali studenti. In totale, si tratta di 19 borse di studio biennali del valore massimo di 12.500 euro netti annui in beni e servizi, destinati a studenti e studentesse palestinesi che si immatricoleranno ai corsi di studio dell’ateneo per l’anno accademico 2025-2026, a copertura di tasse universitarie, costi di vitto e alloggio, assicurazione sanitaria e ulteriori servizi. Tra questi, l’accesso gratuito o agevolato a supporti didattici; l’accesso a strutture ricreative e sportive; attività culturali; consulenza accademica; supporto psicologico; supporto all’integrazione; tutorato, assistenza per le questioni relative all’immigrazione e alle procedure burocratiche; corsi di lingua e cultura italiana, abbonamento ai trasporti pubblici.

Il progetto Iupals, che coinvolge 35 università italiane per un totale di quasi cento borse di studio,

nasce come risposta concreta agli impegni assunti dal sistema universitario italiano in occasione

dell’assemblea della Crui del maggio 2024. In quell’occasione, rettrici e rettori ribadirono l’urgenza di

costruire una pace duratura in Medio Oriente e sottolinearono il ruolo essenziale delle università nel

promuovere apertura, dialogo, approfondimento e ricerca di soluzioni per una convivenza pacifica.

L’obiettivo dell’iniziativa è duplice: da un lato, favorire la formazione universitaria di studenti palestinesi,

offrendo loro l’opportunità di studiare in un contesto accademico internazionale; dall’altro, rafforzare la

cooperazione tra le università italiane e le istituzioni educative palestinesi, promuovendo l’internazionalizzazione e lo scambio culturale. Tra i partner locali del progetto figurano le Scuole di Terrasanta e la fondazione Giovanni Paolo II di Betlemme.