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Sono stati pubblicati sul portale del reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni Inpa i calendari con le date delle prove scritte di sette concorsi banditi dalla Regione Siciliana per il ricambio generazionale, per un totale di 322 nuovi funzionari. Le prove si terranno dal 25 giugno al 3 luglio, a Palermo e a Catania, a seconda del concorso.

Le parole del presidente Schifani

«Andiamo avanti spediti – dice il presidente della Regione Siciliana Renato Schifani – con il ricambio generazionale. Per ringiovanire gli organici dell’amministrazione e colmare i vuoti di organico nei settori più carenti di personale. Grazie agli sforzi compiuti dal mio governo per il risanamento dei conti pubblici e in seguito al nuovo accordo con lo Stato sul disavanzo, la Regione ha ricominciato ad assumere dopo anni di blocco del turn over. Con il Piao, che ha recentemente superato il controllo di legittimità della Corte dei conti, entro il 2028 potremo assumere oltre 2400 nuovi dipendenti che si aggiungono ai 1300 già immessi in servizio dall’inizio della legislatura».

Le parole dell’assessora Ingala

«Con i concorsi in atto – afferma l’assessora alla Funzione pubblica Elisa Ingala – potremo inserire una nuova leva di funzionari apportando nuove energie in grado di rafforzare l’efficienza e l’efficacia dell’azione amministrativa della Regione Siciliana. Le nuove figure che reperiremo con queste selezioni ci consentiranno, in particolare, di reclutare dopo anni figure specialistiche di archeologi in un settore strategico per la Sicilia come quello dei beni culturali. Ma anche di incrementare i controlli nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, che per noi è una condizione imprescindibile. E di potenziare l’azione dei centri per l’impiego per sostenere la crescita delle opportunità di trovare un’occupazione per i giovani siciliani».

Le date dei concorsi della Regione Siciliana

Si partirà i prossimi 25 e 26 giugno, con la selezione di 60 unità di personale con profilo professionale di funzionario tecnico – ambiti di ruolo (Codice Teco) – Regione Siciliana. La prova si terrà a Palermo, nel padiglione Zac (Zisa arte contemporanea), in via Paolo Gili.

Dal 30 giugno al 3 luglio si terranno le prove scritte del concorso della Regione Siciliana per 200 unità di personale non dirigenziale, con inquadramento giuridico ed economico nell’area dei funzionari (ex categoria D) – di cui 80 specialisti amministrativi contabili (Codice Sac), 95 specialisti mercato e servizi lavoro (Codice Smsl) e 25 specialisti informatico statistico (Codice Sist) – per il potenziamento dei centri per l’impiego della Sicilia. Le prove scritte si terranno nei Cantieri culturali della Zisa, per i candidati delle province di Palermo e di Trapani e presso Sicilia Fiera, via Leopoldo Franchetti, a Misterbianco, in provincia di Catania, per quelli delle altre province siciliane o provenienti dal resto del Paese.

Dal 29 giugno al primo luglio partiranno le selezioni del concorso per 52 funzionari da destinare presso gli uffici dell’Ispettorato territoriale del lavoro con vari profili professionali. In particolare si tratta di 30 unità nei profili professionali ispettore del lavoro (Codice Ispam) – e 22 funzionari ispettivi (Codice Isptec). Anche in questo caso, le prove si terranno nei Cantieri culturali della Zisa per i candidati delle province di Palermo e di Trapani, e presso Sicilia Fiera, via Leopoldo Franchetti, a Misterbianco, in provincia di Catania, per quelli delle altre province siciliane o provenienti dal resto del Paese. Il 26 giugno è in programma la prova scritta del concorso per il reclutamento di 10 unità di personale funzionario tecnico Beni culturali-archeologo (Codice Arch).