Terna e Unipa, quinta edizione del master del Tyrrhenian lab: 19 posti per future assunzioni

11/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Riconfermato per la quinta edizione il master Digitalizzazione del sistema elettrico per la transizione energetica, organizzato da Terna in collaborazione con l’università di Palermo. E anche con gli atenei di Cagliari e Salerno. Sono 19 i posti disponibili in Sicilia per questo nuovo ciclo che, come i precedenti, assicura l’assunzione con contratto a tempo indeterminato nella sede palermitana dopo i 12 mesi di corso. Le iscrizioni sono aperte fino all’1 settembre e dopo scatterà la fase selettiva. I costi del master, per i futuri 19 allievi, sono interamente coperti e finanziati da Terna. Che intende così formare i professionisti necessari alla gestione dell’elettrodotto sottomarino Tyrrhenian link in costruzione. Un collegamento di circa 970 chilometri che connetterà Campania, Sicilia e Sardegna.

Un’iniziativa che, nelle edizioni precedenti, ha registrato un crescente numero di candidature, provenienti anche da fuori Sicilia. Adesso è stato pubblicato il bando per questo nuovo ciclo, che prenderà il via – dopo le selezioni – a novembre. Tra lezioni frontali, laboratori e attività sul campo, con il coinvolgimento di vari docenti e professionisti, per la formazione di figure multidisciplinari. Il corso, infatti, sarà articolato in 11 moduli, differenziati in base alle conoscenze e agli ambiti di provenienza dei partecipanti, per un totale di 60 crediti. Al termine del quale, i nuovi 19 studenti riceveranno da Terna una lettera di impegno all’assunzione. Come avvenuto per 50 loro colleghi delle edizioni precedenti, già assunti a Palermo, e in attesa che si concluda il quarto ciclo in corso. Per un totale di 90 assunzioni in Sicilia entro il 2027.

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