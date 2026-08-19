Foto generata con AI

Ultraleggero scomparso: trovati morti i due occupanti

19/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Si conclude nel peggiore dei modi la vicenda dell’aereo ultraleggero partito da Capo d’Orlando, nel Messinese, e scomparso domenica in Calabria: sono stati trovati morti i due occupanti. A pilotare il mezzo era il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che viaggiava insieme ad Angela Buccico, 55 anni, di Matera. L’aereo, dopo giorni di ricerche, è stato individuato in una zona impervia dell’area del torrente Maddalena, in provincia di Cosenza. Restano ancora da accertare le cause e la dinamica dell’incidente

Dal viaggio alla scatola nera

L’aereo ultraleggero Tecnam P2008 era partito domenica 16 dal campo di volo di Capo d’Orlando ed era diretto all’aviosuperficie di Sibari, in Calabria. Regione in cui le ricerche si erano già concentrate – nell’entroterra dell’alto Tirreno cosentino – grazie al rilevamento delle celle telefoniche dei due occupanti. In mattinata, prima del ritrovamento del mezzo e dei corpi, era stata rintracciata la scatola nera dell’ultraleggero. Si trovava a Laghicelle, nel Comune cosentino di Fuscaldo. Ieri la questura di Cosenza aveva chiesto la collaborazione di cittadini esperti dei luoghi, come cacciatori e cercatori di funghi, per aiutare nelle ricerche.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

Dal video sul «sindaco che non paga la luce» al furto di rame: cosa è successo al Castello Ursino
Leggi la notizia

Si conclude nel peggiore dei modi la vicenda dell’aereo ultraleggero partito da Capo d’Orlando, nel Messinese, e scomparso domenica in Calabria: sono stati trovati morti i due occupanti. A pilotare il mezzo era il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che viaggiava insieme ad Angela Buccico, 55 anni, di Matera. L’aereo, dopo giorni di ricerche, è stato individuato in una […]

Meteo, l’Italia divisa in due: attese nuove ondate di calore in Sicilia
Leggi la notizia

Si conclude nel peggiore dei modi la vicenda dell’aereo ultraleggero partito da Capo d’Orlando, nel Messinese, e scomparso domenica in Calabria: sono stati trovati morti i due occupanti. A pilotare il mezzo era il romano Carlo Arnulfo, 64 anni, che viaggiava insieme ad Angela Buccico, 55 anni, di Matera. L’aereo, dopo giorni di ricerche, è stato individuato in una […]

L`oroscopo di Marco Amato

Oroscopo della settimana dal 17 al 23 agosto 2026
di

Questa dal 17 a 23 agosto 2026 è l’ultima settimana del transito del Sole in Leone, il cui oroscopo sembra toccare il suo apice, insieme ad Ariete e Sagittario super rinvigoriti. Entro il fine settimana, il Sole accenderà il periodo della Vergine, passando quindi la sua energia anche a Toro e Capricorno. Mentre Venere culla […]

Agenda Formazione

Business in chiaro

Dalle macchine agricole all’Ai: le caratteristiche dei beni per accedere all’iperammortamento
di

Quando un’impresa acquista un nuovo macchinario, un software, un sistema energetico o una qualche tecnologia, spesso sul preventivo trova la dicitura Industria 4.0. Questo, però, non basta affinché i beni rientrino nei benefici dell’iperammortamento: l’agevolazione che consente di maggiorare fiscalmente il costo di alcuni investimenti, ottenendo nel tempo una maggiore deduzione dal reddito imponibile. Destinata […]

Oltre i motori

Etna e dintorni

L`asso di mazze