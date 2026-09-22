Antonio Merola è il nuovo capo della Dia a Palermo

Il colonnello dei carabinieri Antonio Merola è il nuovo capo centro operativo della direzione investigativa antimafia di Palermo, subentra al colonnello Onofrio Panebianco, trasferito a Potenza con l’incarico di comandante provinciale dell’arma del capoluogo lucano. Merola, 47 anni di origini campane, laureato in giurisprudenza e in scienze della sicurezza interna ed esterna, arriva da Reggio Calabria dove, nell’ultimo triennio, ha diretto il reparto operativo del comando provinciale dei carabinieri. Arruolatosi nell’Arma nel 1998, ha ricoperto, tra gli altri, numerosi incarichi a Partinico, a Corleone e a Trapani, maturando una significativa esperienza investigativa nel contrasto all’organizzazione mafiosa Cosa Nostra.