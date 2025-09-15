Ucciso a Palermo dipendente della farmacia di piazza Principe Camporeale

La vittima è Stefano Gaglio, 39 anni, magazziniere della farmacia Sacro Cuore che si trova in piazza Principe Camporeale. L’uomo dopo avere lasciato i figli a scuola stava entrando in farmacia dal lato del magazzino in via Oberdan. Aveva parcheggiato lo scooter ed era sul marciapiede quando è stato raggiunto da quattro colpi d’arma da fuoco. L’assassino è ricercato dagli agenti della squadra mobile.