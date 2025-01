Ucciso un 50enne a Erice, colpito al petto e in testa. Il cadavere ritrovato in un garage

Il cadavere di un muratore 50enne, Liborio Como, è stato rinvenuto nella serata di ieri in un garage nel popolare rione San Giuliano, nel territorio di Erice Casa Santa, tra la via Ciullo D’Alcamo e la via Urbino. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile e delle Volanti per i primi accertamenti. Secondo alcune indiscrezioni il corpo presentava alcune ferite al petto e in testa. Sono in corso i rilievi da parte della Scientifica. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi e, secondo quanto riportato da TP24, all’alba un uomo si è costituito e ha confessato di essere l’autore del delitto.