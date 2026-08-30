Un uomo ubriaco alla guida di un’auto ha causato un incidente stradale a Randazzo, in provincia di Catania, in cui una persona è rimasta ferita. Durante un servizio dei controllo, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagni di Randazzo hanno denunciato all’autorità giudiziaria un 35enne per guida sotto l’influenza dell’alcool.

L’incidente provocato da un ubriaco a Randazzo

In particolare, intorno alle 6 del mattino, l’uomo si trovava alla guida della sua auto lungo via Vittorio Emanuele II a Randazzo e avrebbe provocato un incidente stradale con un altro veicolo. Il conducente dell’altro mezzo è rimasto ferito. Sul posto sono intervenuti subito i militari. I carabinieri hanno identificato l’uomo per un 35enne residente a Linguaglossa, che è apparso in evidente stato di alterazione psicofisica.

La denuncia e il sequestro

Uno stato dovuto probabilmente all’assunzione di bevande alcoliche, perché presentava sintomi tipici dello stato di ebbrezza quali alito alcolico e sbalzi di umore. Questo ha indotto gli operanti a eseguire l’accertamento preliminare/qualitativo mediante pre-test alcol-blow. Considerata la positività del risultato, il 35enne è stato sottoposto all’esame con l’etilometro che ha evidenziato un tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l e nferiore a 2,24 g/l. Per questo motivo, è stata contestata all’uomo ubriaco che ha provocato l’incidente a Randazzo la relativa violazione del Codice della strada. E, in esecuzione della sanzione accessoria, è scattato il ritiro della patente di guida. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo ai fini della confisca.

Il Codice della strada

Si rammenta che l’articolo 186 del Codice della Strada, fissa il limite alcolemico a 0,5 g/l, che per i neopatentati è pari a zero. Superata questa soglia si applicano sanzioni progressive: tra 0,5 e 0,8 g/l scattano sanzioni amministrative e la sospensione della patente. Tra 0,8 e 1,5 g/l le multe diventano più pesanti con sospensioni più lunghe e possibile arresto. Oltre 1,5 g/l la guida in stato di ebbrezza costituisce reato penale con ritiro della patente e confisca del veicolo, con inasprimenti in caso di incidenti.