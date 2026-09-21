Ha trovato un portafoglio con documenti, carte di pagamento e circa 2.900 euro in contanti e, senza pensarci due volte, ha deciso di consegnarlo ai carabinieri. È successo nel Ragusano, dove un uomo di 52 anni, di origini marocchine, ha portato il portafoglio al comando provinciale dei carabinieri dopo averlo trovato in una stazione di servizio.

Il portafoglio dimenticato al distributore

L’uomo lo aveva trovato su una colonnina di una stazione di servizio in contrada Majorana. Probabilmente il proprietario lo aveva dimenticato poco prima, durante una sosta per fare rifornimento. Nonostante il 52enne fosse diretto al posto di lavoro a Comiso, ha deciso di tornare indietro e consegnare quanto trovato ai militari.

Il proprietario rintracciato grazie ai documenti

All’interno del portafoglio c’erano i documenti che hanno permesso ai militari di risalire rapidamente al proprietario: un 41enne ragusano, di professione infermiere e attualmente al lavoro a Catania. L’uomo è stato contattato e ha potuto recuperare il portafoglio, verificando che non mancava nulla, compresi i circa 2.900 euro in contanti.