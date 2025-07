Coppia di turisti rapinata da un gruppo a Palermo: 28enne colpito al volto con una mazza

Una coppia di turisti statunitensi, di 28 e 27 anni, è stata aggredita in centro a Palermo. Dopo l’aggressione, entrambi sono stati trasportati in ospedale per accertamenti. Secondo quanto emerso finora, il ragazzo sarebbe stato colpito con una mazza al volto ma la tac non avrebbe rilevato danni celebrali. Entrambi, infatti, dopo i controlli sanitari necessari, sono stati dimessi. Stando a ciò che è stato ricostruito finora, la coppia di turisti stava tornando in albergo quando è stata aggredita e rapinata da un gruppo. Le indagini su quanto accaduto sono state affidate alla polizia e gli agenti stanno già analizzando le immagini registrate dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona per ricostruire la dinamica esatta e individuare i responsabili dell’aggressione.