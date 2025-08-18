Turista tedesco investito ad Alcamo: deceduto in ospedale

È morto il turista di 38 anni, Mathias Krolop, residente a Rangstorf, in Germania, che ieri pomeriggio era stato investito da una Fiat Panda ad Alcamo Marina (Trapani). L’uomo, trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Civico di Palermo e ricoverato in condizioni disperate, è deceduto a causa delle gravissime lesioni riportate.