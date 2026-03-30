Foto pagina Facebook Lillo Pisano

La procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo, ha notificato un avviso di garanzia nei confronti di cinque persone con l’accusa di truffa aggravata e peculato. Tra gli indagati figura il parlamentare agrigentino Lillo Pisano, rientrato in Fratelli d’Italia dalla fine di febbraio scorso.

Truffa e peculato, gli altri indigati

Nel registro degli indagati compaiono anche Fabrizio La Gaipa, 50 anni e presidente del distretto Turistico Valle dei Templi, e Salvatore Prestia, direttore generale della fondazione Teatro Pirandello. Coinvolti nell’inchiesta anche Calogero Casucci e Laura Cozzo, entrambi attivi in alcune associazioni culturali. La notizia dell’indagine, diffusa dal quotidiano Grandangolo Agrigento, mira a fare luce su presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici e su possibili condotte illecite riconducibili ai reati contestati.