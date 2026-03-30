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Truffa e peculato, 5 indagati: coinvolto anche il deputato di Fratelli d’Italia Lillo Pisano

30/03/2026 di , Tempo di lettura 1 min

La procura della Repubblica di Agrigento, guidata da Giovanni Di Leo, ha notificato un avviso di garanzia nei confronti di cinque persone con l’accusa di truffa aggravata e peculato. Tra gli indagati figura il parlamentare agrigentino Lillo Pisano, rientrato in Fratelli d’Italia dalla fine di febbraio scorso.

Truffa e peculato, gli altri indigati

Nel registro degli indagati compaiono anche Fabrizio La Gaipa, 50 anni e presidente del distretto Turistico Valle dei Templi, e Salvatore Prestia, direttore generale della fondazione Teatro Pirandello. Coinvolti nell’inchiesta anche Calogero Casucci e Laura Cozzo, entrambi attivi in alcune associazioni culturali. La notizia dell’indagine, diffusa dal quotidiano Grandangolo Agrigento, mira a fare luce su presunte irregolarità nella gestione di fondi pubblici e su possibili condotte illecite riconducibili ai reati contestati.

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