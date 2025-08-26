Truffa da 20mila euro ai danni di banca e ordine professionale: tre indagati a Patti

Una truffa da quasi 20mila euro ai danni di un istituto bancario e di un ordine professionale è stata sventata dalla polizia di Stato a Patti, in provincia di Messina. Gli agenti hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal gip, su richiesta della procura, nei confronti di tre uomini: un sessantenne della provincia di Ferrara e un ventenne della provincia di Ravenna, finito ai domiciliari, e un ventunenne della provincia di Bologna, sottoposto all’obbligo di dimora.

Secondo le indagini, i tre – qualificandosi falsamente come delegati di un ordine professionale – avrebbero indotto il personale della banca a disporre un bonifico urgente in favore di uno degli indagati. L’immediato intervento dei poliziotti ha permesso di bloccare quasi l’intera somma prima che potesse sparire. Grazie all’analisi dei flussi bancari, gli investigatori hanno identificato i presunti responsabili, rintracciati e fermati con la collaborazione delle squadre mobili di Ferrara e Ravenna e dei commissariati di Lugo e Imola.