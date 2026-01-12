Foto pagina Facebook Ignazio Abbate

Indagato il deputato regionale siciliano Ignazio Abbate, esponente della Democrazia Cristiana ed ex sindaco di Modica. La procura di Ragusa ha chiuso le indagini sulla presunta truffa legata agli indennizzi per la tromba d’aria che colpì Modica il 17 novembre 2021, notificando a cinque persone gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari.

Al centro dell’inchiesta, la richiesta e in parte l’erogazione di fondi pubblici per appezzamenti situati nel territorio comunale di Ragusa che, secondo gli accertamenti tecnici e investigativi, non sarebbero stati interessati dall’evento meteorologico.