Il corpo senza vita di un 36enne disperso è stato individuato a Ispica, in provincia di Ragusa. Il personale dei vigili del fuoco è intervenuto nei pressi del convento Santa Maria del Gesù per ricercare una persona che era dispersa. Data la particolarità del costone, impervia e di difficile percorribilità, sono intervenute da Catania anche unità del soccorso alpino della guardia di finanza e dei volontari. Inoltre è arrivato sul posto anche l’elicottero dei vigili del fuoco del nucleo etneo.

Trovato a Ispica il corpo senza vita di un 36enne disperso

Il corpo senza vita del 36enne disperso è stato individuato nel costone nel territorio di Ispica. Per consentire il recupero con l’elicottero è stato necessario sfoltire un po’ di vegetazione intorno al luogo del ritrovamento del cadavere. Solo dopo la pulizia del posto, l’elicottero è riuscito a tirare in cabina la barella. Sul posto è intervenuto anche il personale del 118 e dei carabinieri di Ispica per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza.