Foto di albergo auralba

Trapani: un albergo fa causa a TripAdvisor

29/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una recensione pubblicata nel 2018 su TripAdvisor su un albergo in provincia di Trapani è al centro di una causa civile in tribunale. A promuoverla è La Noria Srl, proprietaria dell’hotel Auralba di San Vito Lo Capo (nel Trapanese) che contesta la mancata rimozione di un contenuto ritenuto lesivo della reputazione aziendale.

Un albergo di Trapani porta TripAdvisor in tribunale

La società aveva già presentato querela per diffamazione contro l’autore della recensione, ma il procedimento penale si è chiuso senza una decisione nel merito, con l’estinzione del reato dopo la messa alla prova. Secondo l’azienda, la permanenza online del contenuto avrebbe avuto ricadute economiche, imponendo spese per la gestione della reputazione digitale. TripAdvisor si difende contro l’albergo della provincia di Trapani sostenendo di essere un hosting provider passivo e che, in assenza di un provvedimento dell’autorità che accerti l’illiceità del contenuto, non sussiste obbligo di rimozione.

Il caso pone al centro il tema del bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione. La decisione del Tribunale di Trapani potrebbe avere ricadute più ampie sul sistema delle recensioni online

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