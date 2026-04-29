Uno sfogo affidato ai social per raccontare un episodio che, secondo quanto denunciato, sarebbe avvenuto lo scorso 4 aprile, all’interno della gelateria Don Peppinu di Catania. A pubblicarlo è stato Giuseppe Flamingo, 42 anni, maestro gelatiere e fondatore del laboratorio intitolato al nonno.

La denuncia pubblica

Nel lungo post pubblicato ieri mattina su Facebook, Flamingo sostiene di aver atteso alcune settimane prima di rendere nota la vicenda «per non sporcare il ricordo di due ragazzi» che, nel giorno del loro matrimonio, avevano scelto la gelateria per scattare alcune foto ricordo. Secondo il racconto dell’imprenditore, mentre gli sposi erano impegnati nel servizio fotografico, i due fotografi – un uomo e una donna, provenienti da Catania – avrebbero sottratto a una dipendente una busta contenente 5mila euro, somma destinata a un versamento.

«I soldi li ho spesi»

Flamingo riferisce inoltre che, grazie al sistema di videosorveglianza del locale, sarebbe stato possibile risalire in poche ore ai presunti responsabili, contattandoli telefonicamente. Sempre secondo quanto dichiarato nel post, uno dei due avrebbe inizialmente ammesso il gesto, rendendosi disponibile a restituire il denaro. Successivamente però avrebbe cambiato versione, dichiarando di avere speso i soldi «perché mi servivano». L’imprenditore ha reso noto di aver già presentato denuncia alle autorità competenti, che adesso dovranno accertare il tutto.

L’appello agli sposi

Nella parte finale del messaggio, Flamingo rivolge un pensiero agli sposi, che ritiene completamente estranei alla vicenda. Il gelatiere ha chiesto alla coppia di contattarlo attraverso la pagina social della gelateria, spiegando di volerli incontrare personalmente e offrire loro «due bei coni magnifici. Perché quello che hanno fatto i loro fotografi non cambia di una virgola la mia gratitudine nei loro confronti».