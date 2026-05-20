Foto dal sito della Regione Siciliana

Dalle ore 12 di domani sarà attiva la nuova piattaforma online per le assunzioni di Irfis FinSicilia. Per la presentazione delle domande relative agli incentivi previsti dall’articolo 2 della legge regionale n.1 del 5 gennaio 2026. Misura che intende promuovere la stabilità occupazionale e incentivare la competitività del sistema produttivo regionale attraverso il sostegno a nuovi progetti di investimento iniziale.

La nuova piattaforma per le assunzioni Irfis in Sicilia

L’intervento, promosso dalla Regione Siciliana e gestito da Irfis FinSicilia, dispone di una dotazione finanziaria pari a 50 milioni di euro destinati a sostenere programmi di crescita, innovazione e ammodernamento del sistema produttivo regionale. Le agevolazioni sono concesse a fronte della realizzazione di qualsiasi forma di investimento iniziale (ampliamento, diversificazione produttiva, trasformazione dei processi aziendali creazione di un nuovo stabilimento), avviato a far data dal 9 gennaio 2026, nel territorio della Regione Siciliana che determina la creazione di nuovi posti di lavoro.

«Favorire l’incremento dell’occupazione»

«Una misura che unisce l’incremento dell’occupazione e la nascita di nuovi progetti. Un’azione – commenta il presidente della Regione Renato Schifani – immediata per promuovere l’occupazione femminile, l’inserimento di categorie prioritarie e l’adozione di strumenti aziendali orientati alla sostenibilità e al welfare. Che va ad aggiungersi alla decontribuzione per le aziende che fanno nuove assunzioni, tutte misure dal forte impatto economico e in cui crediamo fortemente. L’obiettivo – aggiunge – è favorire investimenti produttivi capaci di generare occupazione stabile e rafforzare la competitività del tessuto economico siciliano».

Il contributo a fondo perduto

L’agevolazione consiste in un contributo a fondo perduto parametrato al costo del lavoro sostenuto per i nuovi assunti direttamente collegati all’investimento. L’agevolazione è pari al 10 per cento del costo salariale relativo ai posti di lavoro creati per effetto dell’investimento iniziale. Calcolati su un periodo di due anni, e può arrivare fino al 15 per cento in presenza di specifici criteri premiali previsti dall’avviso pubblico.

Come presentare le istanze

Le istanze potranno essere presentate esclusivamente attraverso la piattaforma telematica il cui indirizzo è disponibile sul sito di Irfis FinSicilia (www.irfis.it). Secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico dedicato: Incentivi a sostegno delle assunzioni connesse a progetti di investimento iniziale.