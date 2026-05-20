Il parco botanico e geologico di Gole Alcantara è la nuova grande sfida del gruppo Russo Morosoli, un’acquisizione aziendale prestigiosa che segna l’avvio di un avvincente percorso del turismo in Sicilia. Per chi cerca il contatto autentico con la natura, Gole Alcantara è il luogo ideale. Un grande parco di divertimento per bambini e adulti posto al centro della Valle dell’Alcantara, a pochi passi da Taormina. Un sito naturalistico caratterizzato da gole di basalto a forma di prisma, la cui particolare bellezza è rintracciabile solo in due posti al mondo.

Qui basta poco per essere felici, anche solo restando seduti in silenzio a contemplare l’acqua che scorre impetuosa. Le Gole dell’Alcantara raccontano però di uno spazio ricco di attrazioni: quattro ascensori per raggiungere il fiume, servizi sportivi integrati, musei, rappresentazioni teatrali, itinerari tematici. Risalire a piedi il corso del fiume, in modalità di Trekking fluviale, è un’esperienza audace e coinvolgente.

E l’adrenalina prende il sopravvento quando si affronta un’avventura di Body raftingo di Canyoning, discipline guidate che consentono di visitare le rapide e le cascate in sicurezza. Ma Gole Alcantara non è solo il paradiso delle attività fluviali. Qui il padrone assoluto è il relax, fatto semplicemente di soste sui meravigliosi affacci panoramici o sulle piccole e accattivanti spiagge di sassi, rapiti dal fascino delle pareti vulcaniche che delineano il letto del fiume. E lo Spray Park accende sempre l’entusiasmo dei bambini, innamorati della vitalità di spruzzi, scivoli e giochi d’acqua. Alle Gole dell’Alcantara l’acqua è davvero fredda, in tutte le stagioni. È però il marchio di qualità, il tratto distintivo che piace a tutti e che regala quel pizzico di suggestione e piacevole follia.