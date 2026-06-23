Foto Vincenzo Terranova

Quattro atleti nelle prime dieci posizioni assolute, un terzo posto nella prova riservata alle donne e tanti piazzamenti nelle varie categorie. Si conclude in maniera positiva il week-end della squadra etnea del Magma Team dopo la due giorni a Mazara del Vallo. La cittadina in provincia di Trapani ha ospitato la prima edizione del Triathlon sprint Mazara 1.0.

Nella prova assoluta, vinta da Riccardo Cultore (Polisportiva Mimmo Ferrito SSD), seguito dal compagno di squadra Stefano Martelli e da Federico Cantelli, conclude al quarto posto Enrico Schiavino. Settima, ottiva e nona posizione per il trio Magma Team composto da Samuele La Manna, Andrea Contarino e Alberto Turco. Buone anche le prove di Alessandro Allega (11°), Samuele Faro (12°) e Alessandro Cataldo (13°). Tra le donne terzo posto assoluto per Cristina Ventura, preceduta da Elisabetta Tomasini (T.T. Palermo) e da Nicole Fasano, portacolori della ASD Triahtlon Livorno. Sempre tra le donne da segnalare il quarto posto di Maria Grazia Prestigiacomo e il quinto di Soraya Di Stefano.

Nella top ten di giornata anche la classe 2010 Valeria Pavone. Per il Magma Team il weekend siciliano si è rivelato particolarmente positivo anche dal punto di vista della partecipazione. Nonostante la lunga trasferta fino all’estremo ovest dell’Isola, la formazione etnea si è presentata al via con decine di atleti, raccogliendo risultati di prestigio e confermando la profondità del proprio organico. Una prova di squadra che va oltre i piazzamenti individuali.