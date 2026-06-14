Aquila Etnea protagonista a Napoli nei Campionati italiani di Triathle

14/06/2026 di , Tempo di lettura 1 min

I migliori atleti del panorama nazionale si sono sfidati a Napoli nei Campionati italiani di Triathle, disciplina moderna derivata dal Pentathlon che combina resistenza, precisione e velocità. A differenza del tradizionale triathlon, questa specialità prevede una sequenza continua e senza interruzioni di corsa, nuoto e tiro a segno con pistola laser. Sul suggestivo scenario del lungomare Caracciolo è arrivato un altro fine settimana ricco di soddisfazioni per l’Aquila Etnea, protagonista con numerosi piazzamenti di prestigio.

I risultati delle donne

Tra le donne spicca la vittoria nella classifica a squadre della categoria Senior. Nella gara individuale, vinta da Alice Rinaudo delle Fiamme Oro, sono arrivate anche la seconda e la terza posizione per le atlete dell’Aquila Etnea Cristina Ventura e Soraya Di Stefano. A completare l’ottima prestazione della squadra siciliana i piazzamenti di Chiara Vigneri, Giuliana De Milato ed Eleonora Colaianni. Medaglia di bronzo, invece, nella categoria Junior per Matilde Pavone, preceduta soltanto da Vittoria Casciaro della Futura Pesaro ed Elisa Sala del Gruppo Sportivo Esercito. Tra le Under 17, infine, Valeria Pavone ha chiuso al nono posto, mentre Anna Maria Balestrazzi si è classificata dodicesima.

Tra gli uomini argento a squadre

Ottimi risultati anche in campo maschile. Nella categoria Senior l’Aquila Etnea ha conquistato il secondo posto nella classifica a squadre grazie a Federico Cantelli, Salvatore Maccarrone e Samuele Faro. Nella prova individuale Cantelli ha ottenuto il nono posto assoluto. In gara anche Maccarrone, undicesimo, e Faro, quattordicesimo, oltre ad Alessandro Arturo Allegra. Prestazioni di rilievo anche tra gli Under 19, con Alberto Nunzio Giorgio Turco che ha sfiorato il podio chiudendo al quarto posto. Tra gli Under 17 è arrivato un altro secondo posto a squadre grazie ai piazzamenti di Samuele La Manna (7°), Luca Baiano (8°) e Samuele Allegra (10°). Nella stessa categoria si è distinto anche Sebastiano Giampietro Nicosia, tredicesimo al traguardo.

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