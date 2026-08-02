Crollo di Pistunina: si continua a scavare su due fronti 

«I fronti di scavo sono due: uno dall’alto, stiamo perforando, con una prima squadra Usar, il solaio che copre l’appartamento, dove ci aspettiamo un ritrovamento da uno a due persone». Lo ha detto il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Messina Michele Burgio spiegando i fronti di scavo sui quali si stanno muovendo per recuperare gli altri tre dispersi del crollo della palazzina di Pistunina a Messina.

«L’altro fronte – ha aggiunto – riguarda lo scavo del piano seminterrato, il cantinato che corrisponde in parte all’autorimessa, in parte a un magazzino deposito dove ci aspettiamo che ci sia un secondo ritrovamento. Quindi stanno convergendo perché i due fronti vanno, uno dall’altro verso il basso, l’altro invece avanza dal retro del palazzo verso il prospetto su strada, ma sono convergenti. Contiamo di ritrovare le tre persone disperse in un tempo più breve. Contiamo nella giornata di oggi perché ci stiamo avvicinando sempre di più e ci sono sempre piu indizi che conservano la bontà della strategia adottata».