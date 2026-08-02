Questa settimana dal 3 al 9 agosto 2026 il cielo risulta sereno un po’ per tutti i segni zodiacali, ma con un oroscopo dalle gradazioni differenti. Mercurio fa sentire il peso delle responsabilità prima di andare in vacanza ai segni di terra, per cui Toro, Vergine e Capricorno sono un po’ in ansia. Mentre gli […]
Foto generica creata con AI
Incidente stradale: un morto e tre feriti a Misilmeri, nel Palermitano
Una persona ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 121 Catanese all’altezza di Misilmeri, in provincia di Palermo. Il traffico è temporaneamente deviato sulla strada provinciale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine. Un altro sinistro, avvenuto sulla autostrada A19 Palermo – Catania all’altezza di Bagheria (Pa), ha coinvolto tre autovetture e si registrano tre feriti.