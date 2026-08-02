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Incidente stradale: un morto e tre feriti a Misilmeri, nel Palermitano

02/08/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una persona ha perso la vita in un incidente stradale sulla statale 121 Catanese all’altezza di Misilmeri, in provincia di Palermo. Il traffico è temporaneamente deviato sulla strada provinciale. Sul posto sono intervenute le squadre Anas e le forze dell’ordine. Un altro sinistro, avvenuto sulla autostrada A19 Palermo – Catania all’altezza di Bagheria (Pa), ha coinvolto tre autovetture e si registrano tre feriti.

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