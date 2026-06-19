Foto di Federazione Italiana Pallavolo.

È stato presentato ufficialmente a Catania, nella cornice del Palazzo della Cultura, il Trofeo delle Regioni AeQuilibrium Cup, la più importante competizione giovanile di pallavolo italiana che vedrà la Sicilia al centro del volley nazionale dal 22 al 27 giugno. L’evento di lancio ha illustrato i dettagli del torneo, che porterà nel territorio catanese centinaia di giovani atleti da tutta Italia.

Istituzioni e vertici federali uniti per lo sport

La conferenza stampa ha visto la partecipazione dei massimi vertici della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV). Il presidente nazionale Giuseppe Manfredi ha sottolineato il valore strategico della manifestazione per la crescita dei talenti azzurri e ha lodato l’efficienza della macchina organizzativa siciliana: «Il Trofeo delle Regioni è l’appuntamento più importante della stagione dedicato al nostro vivaio. La Sicilia accoglie questa manifestazione sportiva nel migliore dei modi. Le capacità organizzative del comitato regionale e della dirigenza siciliana sono da sempre note e sicuramente all’altezza del blasone del Trofeo delle Regioni»

Accanto a lui, i rappresentanti delle istituzioni locali, con in capo l’Assessora Regionale allo Sport Elvira Amata, hanno espresso grande orgoglio per la scelta della Sicilia, ed in particolare di Catania, come sede di un evento di tale portata, che unisce lo spettacolo agonistico alla promozione del territorio: «La Regione Siciliana – ha dichiarato Amata – è sempre pronta ad appoggiare iniziative che coniugano sport e promozione del territorio. Catania ed i Comuni limitrofi metteranno a disposizione i migliori impianti per disputare tutte le partite del Trofeo delle Regioni ma al contempo faranno apprezzare la propria ospitalità fatta di eccellenze enogastronomiche e paesaggistiche».

La soddisfazione di FIPAV Sicilia

Il Presidente del Comitato Antonio Locandro, ha espresso grande entusiasmo per il ritorno della kermesse in Sicilia dopo oltre dieci anni: «Siamo orgogliosi di ospitare in Sicilia l’élite della pallavolo giovanile italiana. Catania e la sua provincia sono pronte a trasformarsi nella capitale del volley dal 22 al 27 giugno. Questo torneo non è solo una grande festa di sport, ma rappresenta un’opportunità straordinaria di confronto e crescita per i nostri ragazzi. Abbiamo lavorato senza sosta per garantire un’accoglienza impeccabile e impianti all’avanguardia. Ringrazio la federazione centrale per la fiducia ed il Comitato Territoriale di Catania per lo sforzo profuso».