Oroscopo della settimana dal 3 al 9 agosto 2026

Questa settimana dal 3 al 9 agosto 2026 il cielo risulta sereno un po’ per tutti i segni zodiacali, ma con un oroscopo dalle gradazioni differenti. Mercurio fa sentire il peso delle responsabilità prima di andare in vacanza ai segni di terra, per cui Toro, Vergine e Capricorno sono un po’ in ansia. Mentre gli spensierati sono Gemelli e Acquario, aerei come sempre, e la Bilancia – stanca di aspettare – recupera in amore. I segni di fuoco sono splendidi e fortunati: Ariete, Leone e Sagittario godono del meglio dello zodiaco. Mentre Cancro e Scorpione si fanno forti, i Pesci si chiedono se le loro sicurezze dureranno. Vediamo la settimana nel dettaglio con l’oroscopo della nostra rubrica astrologica.

Ariete

Iniziate la settimana con una Luna che rende voi Ariete irresistibili e pregni di una grandissima forza di volontà. I vostri sentimenti sono più palpabili e date priorità alla parte più interiore di voi stessi, staccando un po’ dal lavoro, che vi ha fatto sentire molto stressati. Una giusta intuizione sarà preziosa, se ascoltata tempestivamente.

Toro

La settimana di voi Toro dal 3 agosto non è esattamente rilassante, poiché l’oroscopo segnala qualche tensione al lavoro o con dei collaboratori. Che potrebbe determinare una certa ansia di non potersi rilassare in ferie. Probabilmente dovrete rivedere la faccenda al centro della vostra apprensione e, inoltre, deciderete di non spendere troppo per le vacanze. Il weekend sarà decisamente migliore, regalandovi benessere e affetto.

Gemelli

Il vostro cielo è sempre dinamico e pieno di novità, come piace a voi Gemelli. Ma in questa settimana dal 3 agosto sono davvero tante e riguardano lavoro e remunerazione che, secondo il vostro oroscopo, potrebbero migliorare per cambiamenti che si avvicendano. Siete, inoltre, davvero bravi nel catturare l’attenzione altrui, con novità che riguardano il sociale, anche se a volte un po’ dispersivo. In amore, Venere vi consiglia di essere prudenti.

Cancro

Perfettamente calati nella vostra estate, voi Cancro state conquistando qualche successo in più. Ma ciò che conta davvero è che state prendendo molto più sul serio l’economia e il lavoro: in cui sarete più concreti e decisi a conquistare anche maggiore stabilità. Più attenti e razionali nei sentimenti, tentate di ricostruire un dialogo che a volte risente ancora delle ingerenze esterne. Ma che non vi scoraggia.

Leone

Le condizioni astrologiche di questa estate sono, per voi Leone, senza precedenti e nessuna nuvola oscura il vostro cielo. Mancate tanto al lavoro, ma è giusto che sia la vostra festa e stagione felice. Si preparano, intanto, cambiamenti al lavoro e nella passione siete sempre più convinti di voler nutrire tutti i vostri sentimenti e tutte le vostre pulsioni. Anche senza necessariamente esagerare.

Vergine

Con la riattivazione di Mercurio, la Vergine rinasce e presenta miglioramenti un po’ su tutti i piani. Più lucidi e coscienti, l’oroscopo segnala la possibilità, in questa settimana dal 3 agosto, di ripensare all’impostazione di vita, lavoro e impegni. Avete bisogno di serenità e qualità di vita: valuterete l’idea di dividere compiti e responsabilità, in modo da non centrare tutto sulle vostre spalle. In amore siete felici e appagati, non solo dal partner ma da tutti i vostri affetti.

Bilancia

Questa settimana la Bilancia sembra prendere le mosse da alcune problematiche da risolvere. Forse rallentamenti, rimandi o interruzioni causa ferie vi fanno desistere un po’ dal lavoro e dalla voglia di completare alcuni piani formali e burocratici, che sembrano starvi molto a cuore. Nella vostra realtà, però, la forzata battuta d’arresto rende possibile uno stacco e del tempo per rallentare un po’ e rendervi conto che l’amore è la cosa più importante per voi.

Scorpione

La settimana dello Scorpione è caratterizzata da una certa voglia di vivere le cose come davvero volete voi. E non condizionati da faccende che non vi soddisfano del tutto. Al lavoro, per esempio, non vi stanno bene alcune condizioni e lotterete per cambiarle. Mentre nella vita sentimentale volete mettere sul piatto della bilancia quanto vi fa stare davvero bene lo stato di cose con il partner. Sarà comunque una settimana molto appassionata.

Sagittario

Questa settimana esalta voi Sagittario in maniera molto più intensa, con trigoni portentosi che vi faranno stare bene. In amore siete irresistibili, propositivi e pieni di entusiasmo. I single impazzano, mentre chi è già in coppia sente la voglia di esagerare e creare legami ambiziosi e, allo stesso tempo, spensierati. Al lavoro torna la voglia di ambire a qualcosa di più, che lasci un segno e dia una svolta.

Capricorno

Settimana impegnativa per voi Capricorno, che non lasciate nulla al caso e non volete staccare prima di essere sicuri di avere una visione delle cose stabile e concreta. Sarete molto diplomatici anche in famigli, dove spiegherete perché per adesso siete poco presenti. In amore compensate con una passione forte e un sentimento stabile. Il cielo, inoltre, vi fa spendere bene il tempo, poiché settembre sarà un mese d’oro dopo i vostri sacrifici agostani.

Acquario

L’estate non è certo la stagione preferita dagli Acquario, poiché il Sole in opposizione vi toglie energia e vi fa sentire stanchi al punto da non riuscire a fare tutto ciò che vorreste. Accade che vi troverete supportati da amici e colleghi, che interverranno in vostro favore e vi chiederanno di rilassarvi. C’è grande riconoscenza dei vostri meriti e in amore si risvegliano passioni e fantasie, che vi rendono i più fascinosi dello zodiaco.

Pesci

Questa settimana, voi Pesci, sentite un po’ il vuoto della routine e l’ansia della sospensione. Seppure avete reso le cose serene economicamente, avete come la sensazione o il bisogno di sapere che le vostre certezze siano tali. E che i piani lavorativi per il futuro siano davvero quelli giusti. Ci pensa l’amore a ricordarvi che c’è altro e che sarete felici. Il cielo vi propone molto di più e vi mette nelle condizioni di concentrarvi sui sentimenti.