A Tremestieri Etneo il re-open all’anfiteatro D’Acquisto. Sindaco: «Era una speranza, adesso è realtà»

Giornata di grande importanza per la comunità di Tremestieri Etneo, nel Catanese, dove nel pomeriggio di oggi si è tenuta l’inaugurazione dell’intero parco comunale in cui sorge l’anfiteatro Salvo D’Acquisto. L’area torna a popolarsi dopo essere stata chiusa dal 2013: anni in cui, a parte qualche evento estivo, non era possibile accedere. Ma, a partire da domani, si potrà entrare all’interno del parco dalle 9 alle 13 e dalle 16 fino alle 20. Ci si potrà andare per l’area attrezzata con i giochi, per allenarsi grazie alle attrezzature sportive o semplicemente per fare una passeggiata in mezzo al verde. «Grazie Tremestieri per aver contribuito in tutto questo tempo a quella che una volta era una speranza più che un sogno e che, invece, adesso è realtà», afferma con entusiasmo il sindaco di Tremestieri, Santi Rando, dopo aver tagliato il nastro inaugurale.

Un evento di rilievo a cui hanno preso parte numerosi esponenti del mondo politico tra cui il vice presidente della Regione Siciliana e assessore all’Agricoltura, Luca Sammartino. «Una realtà come questa è importante perché permette di aggregare le famiglie e avere un luogo dove poter portare i bambini. Un traguardo importante raggiunto anche attraverso l’investimento dei fondi europei e un punto di riferimento anche per i Comuni limitrofi», spiega a MeridioNews. Dello stesso parere anche il deputato nazionale nonché sindaco di Motta Sant’Anastasia, Anastasio Carrà, che si è detto «soddisfatto dell’operato del collega nonostante si tratti di un altro Comune. Riconosco che Rando e la sua amministrazione hanno fatto un grande lavoro». Una scaletta ricca di appuntamenti per la serata tra esibizioni canore e di ballo con gli spalti dell’anfiteatro gremiti di gente. All’inaugurazione erano presenti anche l’assessore regionale alle Autonomie locali Andrea Messina, il deputato regionale Giuseppe Lombardo e il collega Giuseppe Castiglione; con loro anche diversi sindaci del comprensorio.