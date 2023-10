Trappeto nord, in due armati tentano di fuggire a bordo di una macchina rubata. Indaga la polizia

Sono stati intercettati dagli agenti della Squadra mobile di Catania mentre viaggiavano a bordo di una Alfa Romeo Mito rubata. Si tratta di due 26enni, C.S. e P.A, entrambi sottoposti a misura cautelare in carcere. Il mezzo è stato individuato nella zona di Trappeto nord con i finestrini infranti, mentre procedeva ad alta velocità. Dopo un inseguimento l’auto è stata fermato e gli agenti hanno perquisito i due occupanti. Al guidatore è stata trovata una pistola a tamburo con cinque colpi, mentre al passeggero una pistola mitragliatrice da 18 colpi. Entrambe le armi avevano la matricola abrasa. Gli agenti sono a lavoro per cercare di capire se le pistole siano state usate in altri eventi delittuosi.