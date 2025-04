Trapani, trovati con sette chili di droga in auto. Due arresti

Ennesimo sequestro di droga nel Trapanese ad opera dei carabinieri della compagnia di Trapani che hanno tratto in arresto un pregiudicato 47enne e un 20enne palermitano per detenzione ai fini di spaccio di ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti. I due, fermati dai militari dell’Arma nel corso di un posto di controllo, sono stati sottoposti a perquisizione personale e veicolare, recuperando 2 chili di cocaina, 5 di hashish e 20mila euro in contanti. A seguito dell’udienza di convalida sono stati sottoposti entrambi alla misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.