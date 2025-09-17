Trapani, aggredisce la compagna in strada e la trascina in auto: arrestato giovane

Schiaffi, spintoni e poi la violenza di trascinarla con forza dentro un’auto. È quanto accaduto nel centro di Trapani, dove un giovane ha aggredito la propria compagna in strada. A dare l’allarme è stato un testimone oculare che ha immediatamente contattato la polizia. Gli agenti sono riusciti a individuare l’auto segnalata e a rintracciarla poco dopo in una zona periferica, distante dal luogo dell’aggressione. La donna, visibilmente scossa e in lacrime, è stata soccorsa, mentre l’uomo è stato condotto in questura.

Il tribunale di Trapani ha disposto per lui una misura pre-cautelare di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare. Dopo il giudizio di convalida, il giovane è stato posto agli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.