Traffico bloccato sull’autostrada Palermo-Catania: veicolo in avaria a Enna

Sull’autostrada A19 Palermo-Catania il traffico è temporaneamente bloccato in direzione Palermo a causa di un veicolo in avaria all’altezza del chilometro 119,500, a Enna. Per questo motivo, è istituita l’uscita obbligatoria allo svincolo di Enna. Sul posto è presente il personale Anas e le forze dell’ordine per ripristinare la normale viabilità nel più breve tempo possibile.