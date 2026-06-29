Trabia, aggredisce l’ex compagna alla stazione e le ruba il cellulare

Segue l’ex compagna dentro la stazione di Trabia, nel Palermitano, e la aggredisce, nonostante il divieto di avvicinamento e il braccialetto elettronico. Sono le circostanze che hanno portato all’arresto, eseguito dai carabinieri, di un uomo di 32 anni. Accusato di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa. L’uomo, nei giorni scorsi, ha prima seguito l’ex compagna fin dentro la stazione del Palermitano, per poi iniziare a minacciarla verbalmente. Fino all’aggressione fisica, con schiaffi al volto e calci alle gambe. Prima di scappare, inoltre, le ha rubato il cellulare: lasciandola ferita, sotto shock e senza possibilità di chiamare i soccorsi. Ma non era finita lì.

Poche ore dopo, mentre la donna era ancora in zona, accompagnata da un amico, l’uomo si è ripresentato. L’accompagnatore della donna, però, ha lanciato l’allarme verso una pattuglia dei carabinieri in quel momento di passaggio. I militari hanno quindi bloccato ai cancelli il 32enne, che ha provato a dare una spiegazione – poco convincente – della sua presenza lì. Dopo la denuncia della donna, per lui è scattato l’arresto, con divieto di dimora nel comune di Trabia.