Tortorici, precipita da un viadotto jeep della Forestale. Un morto e due feriti

Un grave incidente stradale si è verificato nel pomeriggio nel territorio di Tortorici, piccolo Comune sui monti Nebrodi, in provincia di Messina. Coinvolto un mezzo del corpo forestale, a quanto pare una jeep, che per cause in corso di accertamento è uscito dalla carreggiata precipitando in una scarpata. Il mezzo, secondo quanto diffuso dai soccorritori, stava percorrendo via Roma. Sul posto è stata inviata la squadra dei vigili del fuoco di Sant’Agata Militello e l’autogru dalla sede centrale per il recupero del mezzo. Si segnalano due feriti e una persona deceduta. Carabinieri e sanitari del 118 sul posto.