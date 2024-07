Tornano gli orsacchiotti ad Acireale. Dopo il furto, sono stati avvistati in alcuni luoghi simbolo

Gli orsacchiotti sono tornati ad Acireale. Si tratta degli ormai noti peluche collegati a una campagna pubblicitaria che nei giorni scorsi erano finiti al centro di un caso di cronaca. I pupazzi questa volta sono stati avvistati e fotografati in alcuni luoghi simbolo della città dei cento campanili. Uno di loro si trovava seduto in piazza Duomo, in cui è collocata la cattedrale dedicata a Maria Santissima Annunziata e il municipio. Altro avvistamento a villa Belvedere, storico giardino della cittadina.

Ma cosa c’è dietro questa campagna pubblicitaria? Le voci, anche attraverso i social network, si susseguono ma, almeno per il momento, non c’è una risposta definitiva al quesito. Tuttavia si può dire già a che tipo di attività commerciale non sono collegati. Escluse le voci che indicavano la prossima inaugurazione di un negozio di giocattoli. Gli orsacchiotti non sono il rimando nemmeno a un locale attivo a Catania o a un’attività, operativa in un centro commerciale, specializzata nella personalizzazione di questi peluche. Ma se alcuni orsacchiotti sono tornati tra le strade di Acireale non si hanno ancora notizie di quelli rubati nei giorni scorsi. I peluche erano stati posizionati su dei cartelloni pubblicitari in cui compariva una scritta con il messaggio «sto arrivando». Qualcuno però ha pensato bene di arrampicarsi e rubarli.