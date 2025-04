Foto di Giovanni Burtone su Facebook

Militello è il Borgo dei borghi edizione 2025. «Un risultato inatteso e straordinario. Sono emozionato e commosso», ha commentato Giovanni Burtone, il sindaco di Militello in val di Catania. La cittadina della provincia etnea che, nel corso della puntata di ieri sera della trasmissione Kilimangiaro, è stata proclamata vincitrice del concorso. Sul podio si sono classificati poi Agliè (in Piemonte) e Vignanello (nel Lazio). Nelle scorse edizioni del premio organizzato dalla Rai hanno già vinto altri quattro borghi siciliani: Gangi (nel Palermitano), Montalbano Elicona (in provincia di Messina), Sambuca di Sicilia (nell’Agrigentino) e Petralia Soprana (in provincia di Palermo).

«Grazie a chi ha votato per il nostro borgo, grazie alla Rai servizio pubblico che ha dato alla nostra comunità la possibilità di essere conosciuto dal grande pubblico – ha scritto il primo cittadino di Militello in Val di Catania in un post pubblicato sui social – È una vittoria che dedico ai nostri antenati, a chi per lavoro e studio vive lontano da qui, ai ragazzi, ai bambini e alle bambine di Militello che sono il nostro futuro. È la vittoria di un piccolo comune di un’area interna – aggiunge Burtone – che vuole custodire il suo patrimonio culturale e ambientale. Soprattutto – conclude il sindaco – è una vittoria che ci rende orgogliosi».

E un commento è arrivato anche ministro per la Protezione civile ed ex presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci che di Militello in Val di Catania è originario. «Il mio paesello natale – ha scritto in un contenuto postato sulla propria pagina Facebook – si è classificato oggi al primo posto tra i Borghi più belli d’Italia. Un meritato riconoscimento che premia identità, arte e paesaggio. Orgoglioso di essere figlio di questa perla incastonata nel sud-est della Sicilia».