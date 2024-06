Ladri di orsacchiotti ad Acireale. Il caso della campagna di affissione

Erano comodamente adagiati su dei cartelloni pubblicitari sparsi lungo le strade di Acireale ma qualcuno ha pensato bene di rapirli e portarli via. Il caso é quello di alcuni orsacchiotti di peluche utilizzati per il lancio di una campagna pubblicitaria con il messaggio «sto arrivando». Ignoti, come testimoniato in un post della pagina Facebook Acireale Social, hanno pensato bene di rubare i simpatici orsacchiotti.

«Probabilmente – si legge nel post social – li ritroveremo in qualche bancarella di oggetti usati o, magari, a casa di qualche bambino. In questo caso i titolari della misteriosa azienda protagonista potranno ritenersi ugualmente soddisfatti per aver reso felice qualche piccolo utente».