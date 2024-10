Torna la Sagra del pistacchio verde di Bronte dop: «Una festa che è sempre una garanzia di successo»

Il pistacchio verde di Bronte dop conferma la sua attrattiva. Lo dice l’affluenza alla prima domenica della sagra dedicata all’oro verde etneo, che ha visto passeggiare tra i vari stand tanti siciliani, ma anche diversi visitatori stranieri, decisi ad assaggiare il famoso pistacchio di Bronte. Oltre a godere dei momenti di intrattenimento e di musica, come il concerto de I Pensiero, cover band dei Pooh che si è esibita lo scorso sabato sera. «La sagra è una garanzia – commenta il sindaco Pino Firrarello – Non ha bisogno di costosi concerti di attrazione nazionale. La gente arriva da tutte le parte per il nostro pistacchio». E diventa anzi l’occasione per iniziative di sensibilizzazione, come la passeggiata in rosa per la vita di domenica, con le socie della Fidapa di Bronte, presieduta da Vincenza Carroccio, che hanno sfilato per promuovere la prevenzione dei tumori femminili. «Che, pur tra i tanti impegni della vita di una donna, rimane indispensabile perché può salvarci la vita», sottolineano le assessore comunali Angelica Prestianni e Maria De Luca.

Il prossimo appuntamento con la sagra è previsto per questo fine settimana, dall’11 al 13 ottobre. Si ripartirà venerdì con la manifestazione La Scuola alla Sagra del Pistacchio, quando migliaia di bambini delle scuole siciliane si aggireranno tra gli stand con i loro coni di gelato al pistacchio. Per sabato è invece prevista l’esibizione della Fanfara dei Bersaglieri e il primo Trofeo Pugilistico Bronte Città del Pistacchio 2024, per poi chiudere in musica con le cover di Marco Mengoni in piazza Cimbali. Domenica il gran finale è affidato alla torta al pistacchio, per concludere alle 21:30 con lo spettacolo Sicilia in Festa – 1° Premio Orgoglio Verde Città di Bronte, condotto da Diego Caltabiano.

«La più bella e gustosa tra le feste d’autunno – commenta l’assessora agli Eventi del Comune di Bronte, Angelica Prestianni – Vetrina privilegiata del nostro pistacchio, con un gusto e caratteristiche uniche al mondo, perché cresce fra le lave dell’Etna. Nessun altro pistacchio può vantare questo privilegio». Da assaggiare da vicino: «A Bronte è festa, fatelo sapere agli altri», è l’invito di Firrarello.