Le tombe profanate nel cimitero di Militello. Il sindaco: «Uno sfregio a tutta la comunità»

25/09/2025 di , Tempo di lettura 1 min

«Uno sfregio a tutta la comunità». È così che il sindaco di Militello in Val di Catania, Giovanni Burtone, descrive a MeridioNews quanto accaduto nel cimitero della cittadini del Catanese. Nella notte una ventina di tombe sono state profanate nel camposanto. «È qualcosa di indegno, un gesto vile che condanniamo», sottolinea il primo cittadino di Militello in Val di Catania. «È un episodio troppo grave che offende la memoria dei defunti e di una intera comunità».

Le tombe profanate nel cimitero di Militello

Durante la notte, qualcuno ha scavalcato i cancelli del cimitero di Militello e ha profanato delle tombe. Le porte di diverse cappelle sono state forzate, i vetri rotti, le piante divelte. «Da quel che ci risulta – aggiunge il sindaco Burtone – nulla è stato portato via». Le tombe interessate si trovano tutte nella stessa zona del camposanto dove non ci sono telecamere dei sistemi di videosorveglianza. «Non pensavamo fosse necessario anche nel cimitero, ma – assicura il primo cittadino di Militello – adesso provvederemo». In passato, casi simili si erano già registrati nella cittadina in provincia di Catania, ma si era trattato di episodi sporadici che avevano coinvolto due o tre tombe.

Le indagini

«Dobbiamo trovare i responsabili di questo sfregio al cimitero», afferma il sindaco. E, per questo, sono già in corso le indagini da parte dei carabinieri. «Al momento, nessuna pista è esclusa. Pensiamo che possa essersi trattato di un atto vandalico», ipotizza Burtone che invita «tutti i familiari interessati a denunciare. E i cittadini che hanno visto qualcosa a fornire indicazioni utili agli inquirenti». Nello stesso cimitero di Militello in Val di Catania è stato tumulato anche Pippo Baudo.

Dalla stessa categoria

Ricevi le notizie di MeridioNews su Whatsapp: iscriviti al canale

I più letti

L`oroscopo di Marco Amato

Il segno del mese: Bilancia, le caratteristiche del segno
di

Entriamo nel segno zodiacale del mese: la Bilancia. Con le sue caratteristiche, tra ricerca estetica, armonia e senso di giustizia, passando per una grande personalità da segno cardinale, che incarna i dettami autunnali esistenzialistici, capaci di accettare che per vivere meglio bisogna lasciar andare qualcosa. Parlare del segno della Bilancia è sempre piacevole per un […]

Etna e dintorni

L`asso di mazze

Qualità Sicura a tavola

Siciliani all`opera

Fai la differenza

«In Sicilia manca una corretta programmazione del ciclo dei rifiuti». L’intervista alla presidente di Kalat Ambiente
di

Sono passati tre anni da quando un incendio ha distrutto l’impianto di selezione della frazione secca di rifiuti a Grammichele (in provincia di Catania) di proprietà di Kalat Ambiente Srr e gestito in house da Kalat Impianti. «Finalmente il governo regionale ci ha comunicato di avere individuato una soluzione operativa per la ricostruzione e il […]