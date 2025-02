Titolare autolavaggio rubava l’energia elettrica. Ai domiciliari un 64enne del quartiere Cep a Palermo

I carabinieri della stazione di Resuttana Colli a Palermo insieme ai tecnici dell’Enel, hanno arrestato un 64enne per furto aggravato di energia elettrica. Nel corso del controllo in un autolavaggio nel quartiere Cep a Palermo è stata accertata la manomissione del contatore Enel mediante un allaccio abusivo diretto all’impianto di illuminazione pubblica con un risparmio del 95 per cento del reale consumo di energia. Il titolare è stato portato ai domiciliari in attesa dell’udienza di convalida.