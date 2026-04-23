Tir si ribalta in via Messina Marine, traffico paralizzato a Palermo

23/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Traffico di Palermo paralizzato questa mattina per un incidente in via Messina Marine. Un autoarticolato nello scontro con una vettura si è ribaltato bloccando completamente una delle strade più importanti del capoluogo che collega il porto all’autostrada. Il tir di grosse dimensioni blocca tutte e due le carreggiate. Stanno intervenendo i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale. L’automobilista e il camionista hanno riportato lievi ferite. 

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