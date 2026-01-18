Terremoto, scossa di magnitudo 4 in provincia di Messina

Un terremoto di magnitudo 4 si è verificato alle 14.54 a due chilometri da Militello Rosmarino, in provincia di Messina, a una profondità di otto chilometri. Come indicato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia i centri abitati più vicini all’epicentro sono Alicara Li Fusi, San Marco d’Alunzio, Sant’Agata di Militello e San Fratello. La scossa è stata avvertita anche in provincia di Catania.