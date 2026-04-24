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Terremoto in provincia di Messina di magnitudo 3.3. L’epicentro in mare

24/04/2026 di , Tempo di lettura 1 min

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata registrata alle 14.49 in provincia di Messina. L’epicentro del sisma, come diramato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è stato localizzato in mare, a una profondità di sei chilometri. I Comuni più vicini, a circa 10 chilometri dall’epicentro, sono Sant’Agata di Militello, Acquedolci e Torrenova.

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